Kepez’deki Yangın Paniğe Sebep Oldu

YANGIN PANIĞI YAŞANDI

Antalya’nın Kepez ilçesindeki 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe yol açtı. Yangının etkisiyle yoğun dumandan kaçan bazı sakinler, çatıya çıkarak itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesinin Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Abdullah G.’ye ait olan dairede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla büyüdü.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLI MÜDAHALE ETTİ

Yangın, ev sahibi ve apartman sakinlerinin kendi çabalarıyla söndürme girişimi yeterli olmayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi. İhbarın üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Duman nedeniyle binadan çıkamayan bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının kontrol altına alınmasını bekledi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren bir çalışma ile yangını söndürdü.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Tayfun Yalçın, “Hemen müdahale etmek istedik ama içerisi duman doluydu, yangın tüpüne bile ulaşamadık. İçerisi tamamen harap olmuş” dedi. Yangında can kaybı veya yaralanan olmaması sevindirici bir gelişme oldu. Ancak, giriş kattaki dairenin tamamen kullanılamaz hale geldiği, üst katlardaki bazı dairelerin ise duman ve is nedeniyle zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.