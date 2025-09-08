Haberler

Kepezspor, Denizli İdmanyurdu’na Karşı

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası’nın 2. Tur eşleşmeleri belli oldu. Antalya’dan Kepezspor Futbol A.Ş, Denizli İdmanyurdu ile kendi sahasında karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, 2. Tur karşılaşmaları 16-17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Kırmızı-Beyazlı takım, kupadaki müsabakasını Hasan Doğan Stadyumu’nda oynayacak.

Kepezspor Futbol A.Ş, ligdeki mücadelesine devam ederken Türkiye Kupası’nda da bir üst tura geçmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Emin Pehlivanlar yönetimindeki takım, bu önemli karşılaşmada taraftarının desteğiyle sahaya çıkacak. Kepezspor yönetimi, bu kritik maçta tribünlerin dolmasını arzuluyor ve futbolseverleri Hasan Doğan Stadyumu’na davet ediyor.

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

