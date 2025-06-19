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Kepsut’ta Orman Yangını Meydana Geldi

KEPSUT’TA ORMAN YANGINI BAŞLADI

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. Yangın, bölgedeki ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği bir süreç içerisinde sürüyor. Yangın, Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında tetiklendi.

ALEVLERİ GÖRENLER İHBARDA BULUNDU

Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar, durumu derhal itfaiye ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine uçak, helikopter, arazöz ve iş makineleri gönderildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale çalışmaları devam ediyor.

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