Kepsut’ta Ormanda Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YERDE ALEVLER YÜKSELDİ

Kepsut ilçesi kırsal Sarıfakılar Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.00 sıralarında yangın meydana geldi. Alevleri ve dumanı fark eden vatandaşlar, durumu geleneksel itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar doğrultusunda bölgeye çok sayıda araç ve personel sevk edildi. Yangına müdahale için 1 uçak, 1 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile toplamda 150 personel olay yerine yönlendirildi.

GECE BOYUNCA MÜDAHALELER DEVAM ETTİ

Havanın kararmasıyla birlikte alevlere hava müdahalesi sona ererken, gece boyunca yangına karadan müdahale sürdü. Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla tekrar başladı. Yangının çıkış nedenine dair başlatılan soruşturma kapsamında, yangının tarlada biçerdöver ile hasat yapılırken çıktığı ilk belirlemelere göre bildirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri, biçerdöver ile hasat yaparken yangına neden oldukları yönünde iddialar olan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Yangın ile ilgili soruşturmaların sürmesi bekleniyor.