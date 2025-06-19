Kepsut’ta Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI ALAN

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde tarım arazisinde meydana gelen yangın, şu an kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, ilçeye bağlı Nusret Mahallesi’ndeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlak verdi.

MÜDAHALE EKİPLERİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangının, meyve bahçelerinin içinde yer alan bir eve de sıçraması nedeniyle yapılan müdahale, hem havadan hem de karadan sürdürülüyor.