Kepsut’ta Yangın 13 Saatte Söndürüldü

YANGINA ZAMANINDA MÜDAHALE

BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, tarım arazisinde başlayan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı ve ekiplerin 13 saatlik yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Yangın, Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarında, dün saat 14.00’te patlak verdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, ormanlık alanı tehdit eder hale geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla birlikte, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve çok sayıda arazöz yönlendirildi.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE STRATEJİSİ

Yangına hem havadan helikopterlerle, hem de karadan arazözler ve iş makineleriyle müdahale edildi. Hava karardıktan sonra, yangına yapılan müdahaleler yalnızca karadan sürdü. Alevlerin söndürülmesi için sabah saat 03.00 itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine dair araştırmalar ise başlatıldı.