Kepsut’ta Yangın Nedeniyle 5 Gözaltı

GÖZALTILAR VE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, dün öğle saatlerinde başladı. Ayrıca Kalburcu Mahallesi ile Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede de benzer bir yangın çıkışı gerçekleşti. Yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

KURUMLARIN İNCELEMELERİ SÜRÜYOR

Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri tarafından sürdürülüyor. Ekipler, arazözlerle alevleri söndürmek için yoğun çaba gösteriyor. Aynı zamanda, dozerlerle yangının önünü kesmeye çalışan ekipler de mücadele ediyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerince, yangının çıkış nedenine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver kullanarak yangına sebep olduğu belirlendi. Bu kişiler jandarmaya sevk edilerek gözaltına alındı ve işlemleri devam ediyor.