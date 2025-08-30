Haberler

Kepsut’ta Yangın Ormana Sıçradı

YANGIN TARIM ARAZİSİNDEN ORMANALARA SIÇRADI

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde, tarım alanında başlayan yangın ormanlık alana yayıldı. Alevlerle mücadele için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

ALEVLER RÜZGARDAN ETKİLENDİ

Kepsut ilçesi kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarında, saat 14.00 civarında yangın meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla geniş bir alana yayıldı. Yangını gören vatandaşların ihbarıyla birlikte bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve çok sayıda arazöz gönderildi. Şu an için alevlere hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde müdahale ediliyor.

Havsa’da Otomobil-Kamyon Kazası Oldu

Havsa’da otomobile çarpan bir kamyon, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hemen hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır’da Silah Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Diyarbakır Bağlar'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı silah sevkiyatı yapan bir kişi yakalandı. Kargo içinde 5 tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

