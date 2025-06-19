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Kepsut’ta Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGINA MÜDAHELE DEVAM EDİYOR

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen ve hızla yayılan arazi yangınına müdahale sürüyor. Yangın, Kepsut İlçesi Nusret Mahallesindeki tarım arazisinde patlak verdi. Ekipler, alevlere hem yerden hem de havadan etkin bir şekilde müdahale ediyor.

HELİKOPTER İLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Yangının, bulunduğu tarım alanındaki ev ve ahır gibi yapılara ulaşmaması için ekipler, yangın söndürme çalışmalarında helikopter kullanarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bu önlemler, çevreye olası zararların önlenmesine yönelik atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

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