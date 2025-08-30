Kepsut’taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

KEPSUT’TA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınıyor. Darıçukuru ve Tepeköy mahalleleri arasında saat 15.00 sularında bir arazide başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana yayıldı.

EĞİTİM VE MÜDAHALE KAPSAMINDA TEYAKKUZ

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri, hem karadan hem de havadan etkili bir müdahale gerçekleştiriyor. Ekiplerin hızlı ve etkili çalışmaları sonucunda yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınıyor. Yangın bölgesinde şu an soğutma çalışmaları devam ediyor.