Keratinin Dişleri Onarabileceği Belirtiliyor

Araştırmacılar, diş macununun saçtan elde edilen bileşenler ile hasarlı dişleri onarmaya ve korumaya yardımcı olabileceğini belirtiyor. İngiltere’deki King’s College London’dan bilim insanları, saç, deri ve yünde bulunan keratin adlı bir proteinin diş minesini onarıp çürümenin erken aşamalarını durdurabildiğini keşfetti. Çalışma, keratinin tükürükteki minerallerle etkileşimde, doğal minenin yapısını ve işlevini taklit eden koruyucu bir kaplama ürettiğini ortaya koydu.

KERATİN YENİ BİR ALTERNATİF SUNUYOR

KCL’de doktora araştırmacısı ve çalışmanın ilk yazarı Sara Gamea, “Keratin mevcut diş tedavilerine dönüştürücü bir alternatif sunuyor” diyor. Gamea, “Bu teknoloji biyoloji ve diş hekimliği arasındaki boşluğu doldurarak doğal süreçleri yansıtan çevre dostu bir biyomateryal sağlıyor” ifadelerini kullanıyor. Araştırma, saç ve deri gibi biyolojik atık malzemelerden sürdürülebilir bir şekilde elde edilen bu yöntemin restoratif diş hekimliğinde kullanılan geleneksel plastik reçinelere olan ihtiyacı ortadan kaldırdığını da vurguluyor.

KİLİT BİLEŞEN: KERATİN

Advanced Healthcare Materials dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları keratin elde ettiler. Keratin diş yüzeyine uygulandığında ve tükürükte bulunan minerallerle temas ettiğinde, doğal minenin yapısını ve işlevini taklit eden düzenli, kristal benzeri bir iskele oluşturuyor. Araştırmacılara göre bu iskele, zamanla kalsiyum ve fosfat iyonlarını çekerek dişin etrafında koruyucu mine benzeri bir kaplamanın büyümesine yol açıyor.

DIŞ ETKENLERİN ETKİLERİ

Asitli yiyecekler, yetersiz ağız hijyeni ve yaşlanma, mine erozyonuna ve çürümesine katkıda bulunuyor. Bu durum diş hassasiyeti, ağrı ve nihayetinde diş kaybına neden olabiliyor. Araştırmanın kıdemli yazarı ve KCL’de prostodonti danışmanı olan Dr. Sherif Elsharkawy, “Kemik ve saçın aksine diş minesi yenilenmez, bir kez kaybedildiğinde sonsuza dek yok olur” diyor. Elsharkawy, “Biyoteknolojinin sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp vücudun kendi materyallerini kullanarak biyolojik işlevi yeniden tesis etmemize olanak tanıdığı heyecan verici bir döneme giriyoruz” şeklinde ekliyor.

Daha fazla gelişme ve doğru endüstri ortaklıkları ile yakında saç kesimi kadar basit bir işlemle daha güçlü, daha sağlıklı gülümsemeler yaratılabileceği belirtiliyor.