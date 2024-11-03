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Spor

“Kerem Aktürkoğlu Benfica’da Yıldızlaşıyor”

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GALATASARAY’DAN BENFICA’YA TRANSFERİ

Galatasaray’dan 12 milyon Euro karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Kısa bir süre içinde takımının en önemli oyuncularından biri haline gelen milli futbolcu, hem teknik ekipten hem de taraftarlardan büyük takdir topluyor.

Son olarak Benfica’nın Portekiz Süper Ligi’nde Farense ile oynadığı ve deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmada, Kerem iki asistle büyük bir başarı sergiledi. Bu performansıyla maçın yıldızı olmayı başaran Kerem, sezon genelinde 8 gol ve 4 asistlik katkısıyla takımına önemli destek sunuyor.

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