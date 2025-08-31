Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya veda etti

KEREM AKTÜRKOLU’DAN BENFICA’YA VEDA

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kulübüne veda etti. Sosyal medya üzerinden bir duyuru yapan Aktürkoğlu, “Sevgili Benficalılar, maalesef veda zamanı geldi. Unutulmaz bir yıl ve harika anılarla dolu bir yolculuğun ardından, bu yolda bana eşlik eden herkese birkaç söz bırakmak istiyorum” dedi.

TEŞEKKÜR MESAJI

Aktürkoğlu, özellikle takım arkadaşlarına, teknik direktör Bruno Lage’ye ve kulüpte çalışan herkese yürekten teşekkürlerini iletti. “Sizinle bu zamanı paylaşmak büyük bir onurdu. Çok özel bir teşekkür de ilk günden son ana kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan muhteşem taraftarlarımıza” ifadelerini kullandı. Futbolcu, “İlk maçımda sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza dek kalbimde kalacak” şeklinde konuştu.

GELECEK DÜŞLERİ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olacağını belirtti. “Avrupa’daki ilk deneyimimde hepinizden sonsuz bir destek gördüm ve bunun için çok minnettarım. Size hak ettiğiniz lig şampiyonluğunu kazandıramamanın üzüntüsüyle ayrılıyorum” dedi. Ancak, bu güçlü takımın ve taraftarların bu sezon başarı elde edeceğine inandığını ifade etti ve “Ben de artık bir gerçek Benfica taraftarı olarak her zaman sizi destekleyeceğim” şeklinde ekledi. Son olarak, başkan Rui Costa’ya da teşekkür etmeyi unutmadı: “Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim başkan.”