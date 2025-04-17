Kerem Aktürkoğlu, En Çok Maça Çıktı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN BAŞARILI PERFORMANSI

Benfica’da forma giyen ve Portekiz’de büyük başarılar elde eden Kerem Aktürkoğlu, güncel istatistiklerle dikkat çekiyor. Uluslararası Profesyonel Futbolcular Dernekleri Federasyonu’nun (FIFPRO) sosyal medya hesabı X üzerinden açıkladığı verilere göre, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na katılan takımlar arasında yer alan futbolcular arasında en fazla maça çıkarak ilk sırada bulundu.

EN ÇOK MAÇ OYNAYAN FUTBOLCU

Oynadığı karşılaşmaların yüzde 75’inde art arda forma giyen milli futbolcu, toplamda 55 maçta görev alarak Real Madrid’in Hırvat yıldızı Luka Modric ve Barcelona’nın Fransız oyuncusu Jules Kounde’yi geride bıraktı. Geçen yıl eylül ayında Galatasaray’dan 12 milyon euro bonservis bedeli ile Benfica’ya transfer olan 26 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 16 gol ve 14 asist üretiyor.

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54 maçta forma giyen Modric, Kerem’in ardından ikinci sırada yer alırken, takım arkadaşı Federico Valverde 53 maçla beşinci sırada kendine yer buldu. Danimarka Milli Takımı’nın kalecisi Celtic oyuncusu Kasper Schmeichel ise 54 maçta süre alarak Modric’in hemen arkasında üçüncü sırada konumlandı. 53 maçta forma giyen diğer futbolculardan, Belçika kulübü Club Brugge’den Christos Tzolis dördüncü, Benfica’dan Vangelis Pavlidis altıncı, Barcelona’dan Kounde yedinci, Atletico Madrid’in Arjantinli futbolcusu Julian Alvarez ise sekizinci sırada bulunuyor.