Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye Geçti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİŞİ

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçiyor. Milli futbolcu, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık kontrolleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji alanlarında devam ediyor. Kontrol süreçleri, efor, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik tetkiklerle sürüyor. Tüm bu işlemlerin ardından MR çekimi yapılacak.

Bu sağlık kontrolünden geçen futbolcunun durumu, Fenerbahçe’nin yeni transferinin performansı ve sağlığı açısından önemli bir değerlendirme süreci olarak dikkat çekiyor.