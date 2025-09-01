Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye Geçti

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİŞİ

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçiyor. Milli futbolcu, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Kerem Aktürkoğlu’nun sağlık kontrolleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji alanlarında devam ediyor. Kontrol süreçleri, efor, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik tetkiklerle sürüyor. Tüm bu işlemlerin ardından MR çekimi yapılacak.

İSTANBUL’DA GÜVENLİK ADIMLARI

Bu sağlık kontrolünden geçen futbolcunun durumu, Fenerbahçe’nin yeni transferinin performansı ve sağlığı açısından önemli bir değerlendirme süreci olarak dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haberler

Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.