Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye gitmek istiyor

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN MORAL BOZULDU

İsmi Fenerbahçe ile sıkça anılan Benfica’lı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Tondela ile oynanan maçın ardından tepkisini dile getirdi. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Kerem bu mücadelede yedek kulübesinde başladı ve 67. dakikada oyuna dahil oldu. Bu durum milli futbolcunun moralinin düştüğü şeklinde yorumlandı.

TEKNİK DİREKTÖRLE GÖRÜŞTÜ

Kerem’in teknik direktör Bruno Lage ile özel bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu görüşmede milli oyuncunun, “Madem bu takımın yıldızı olarak gösteriliyorum, daha fazla süre almalıyım. Takımda kalırsam yedek olmak istemiyorum.” dediği iddia edildi. Fenerbahçe, Kerem için transfer teklifinde bulunmuştu ancak Benfica bu teklifleri kabul etmedi.

TRANSFER DURUMU VE PERFORMANS

Benfica’nın başkanı Rui Costa, futbolcuyu takımda tutma kararı aldı. Ancak transfer konusunda kapının tamamen kapanmadığı belirtiliyor. Bu sezon Benfica’da toplamda 4 maça çıkan Kerem, şu ana kadar gol veya asist katkısında bulunamadı.

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.
Çukurca’da Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Çukurca'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 985 paket gümrük kaçağı sigara ile 4 adet elektronik sigara yakalandı.

