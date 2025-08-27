Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye Gol Attı

KEREM AKTÜRK OLUŞUNA DİKKAT ÇEKEN GOL

Bu sezon resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandıran Kerem Aktürkoğlu, golünü Fenerbahçe’ye karşı attı. Yıldız oyuncunun, önceden formasını giydiği sarı-lacivertli ekibe karşı attığı gol sonrası sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı. Kerem Aktürkoğlu’nun gol anına ait izleme linki ise merak edilenler arasında yer alıyor.

BENFİCA VE FENERBAHÇE MAÇINDA GERİ SAYIM

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile mücadele ediyor. İlk yarının sonunda Portekiz temsilcisi, karşılaşmada 1-0 önde bulunuyor. Benfica’nın kadrosunda Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dahl, Enzo, Richard Ríos, Leandro Barreiro, Aursnes, Kerem Aktürkoğlu ve Pavlidis yer alırken, Fenerbahçe’nin kadrosunda Livakovic, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Semedo, Brown, Szymanski, Talisca ve En Nesyri bulunuyor.

KEREM’İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla sahneye çıktığı karşılaşmada takımını öne geçiren golü kaydetti. Bu gol sayesinde maçın seyri değişirken, milli futbolcunun performansı da tüm dikkatleri üzerine çekti. Kerem’in golü için izleme linkine buradan ulaşabilirsiniz.