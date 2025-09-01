Gündem

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye katıldı

kerem-akturkoglu-fenerbahce-ye-katildi

TRANSFERDE HAREKETLİ GÜNLER

Sarı lacivertli taraftarlara sevindirici bir haber geldi. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun ayrılmasının ardından transfer sürecinde hızlı gelişmeler yaşanan Fenerbahçe’de, transferler peş peşe açıklanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU İMZAYI ATTI

Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun kalıcı transferi için Portekiz’in Benfica kulübü ile mutabakata vardığını duyurdu. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

“SÖZLEŞMELİ OLDUĞUM KULÜP İÇİN YÜZDE 100’ÜMÜ VERİRİM”

Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde açıklama yapan Kerem, şu ifadeleri kullandı: “Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı için Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın.’ dedi.”

“BAŞKANIMIZI ‘BİZ SENİ İSTİYORUZ VE ALACAĞIZ’ DEDİ”

Sayın Hakan Safi’nin kendisine, “Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz,” dediğini de söyleyen Kerem, “Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur,” şeklinde konuştu.

