Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye transfer oldu

KEREM AKTÜRKÖĞLU FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLDU

Geçmişte Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya geçtikten sonra Türkiye’ye dönerek Fenerbahçe ile anlaştı. Benfica, 26 yaşındaki milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transfer olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Fenerbahçe Kulübü ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda bir ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22.5 milyon Euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken bir ücretin eklenmesini öngörmektedir. Bu nedenle transferin tutarının 25 milyon Euro’ya ulaşması mümkün.” denildi.

KEREM’İN FENERBAHÇE’YE OLAN BAĞI

Aynı zamanda hangi takımı tuttuğu üzerine tartışmalar yaşanan Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’yi desteklediğine dair önemli bir paylaşım yapıldı. Küçük yaşlarındayken ailesi ile birlikte Fenerbahçe kale arkası tribününde yer aldığı bir fotoğraf kamuoyuna servis edildi. Fotoğrafın, 2012 yılında oynanan Fenerbahçe-Spartak Moskova maçında çekildiğine dair bilgi de paylaşıldı.

Tarım Ve Orman Bakanı Açıklama Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Denizli'deki yangına müdahale eden uçağın Muğla Milas Havalimanı'na acil iniş yaptığını ve pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Geyve’deki Boya Fabrikasında Yangın

Geyve'de bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin ile etkili müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangının kontrol altına alınması amaçlanıyor.

