Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’a helallik istedi

KEREM AKTÜRK OĞLU’NDAN GALATASARAY’A VEDA

Fenerbahçe’nin kadrosuna dahil etmeye hazırlandığı Kerem Aktürkoğlu’nun transferi kesinleşince, Galatasaray’ın kulüp personelleri ve bazı eski futbolcularına telefonla ulaştığı iddia ediliyor. Sabah’ta çıkan habere göre, Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile anlaşmasını sağladıktan sonra Galatasaray’daki yakınlarına veda etmek amacıyla aramalar yaptı.

Kerem Aktürkoğlu’nun, telefonla gerçekleştirdiği görüşmelerde “Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray’da yaşadıklarım unutulmaz. Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin” dediği öne sürüldü.

Galatasaray formasıyla toplamda 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, bu süreçte 46 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi. Milli futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 3 Süper Lig ve 1 Türkiye Süper Kupası zaferi yaşamıştı.