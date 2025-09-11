Kerem Aktürkoğlu İdmanda Yer Almadı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İDMAN DURUMU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte bulunmadı. Milli futbolcunun sakatlandığına dair iddiaların ardından gerçek durum netleşti. Benfica’dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, idmanda takım arkadaşlarından ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

SAADET AMACIYLA YAPILIYOR

Gürkan Ak’ın haberine göre, bu durum sadece tedbir amaçlı. Yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu’nun perşembe günü takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayrıca, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alması muhtemel. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi durumunda milli yıldız, sahadaki yerini alacak.