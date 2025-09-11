Haberler

Kerem Aktürkoğlu İdmanda Yer Almadı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İDMAN DURUMU

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu, bugünkü antrenmanda takımla birlikte bulunmadı. Milli futbolcunun sakatlandığına dair iddiaların ardından gerçek durum netleşti. Benfica’dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, idmanda takım arkadaşlarından ayrı bireysel bir çalışma gerçekleştirdi.

SAADET AMACIYLA YAPILIYOR

Gürkan Ak’ın haberine göre, bu durum sadece tedbir amaçlı. Yıldız futbolcunun sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu’nun perşembe günü takımla antrenmanlara katılması bekleniyor. Ayrıca, hafta sonu oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadroda yer alması muhtemel. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun görev vermesi durumunda milli yıldız, sahadaki yerini alacak.

Can Holding’e Operasyon Düzenlendi

Küçükçekmece Savcılığı, Can Holding'e yönelik kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarıyla operasyon başlattı. Jandarma, holdingin 121 şirketine el koydu.
Bandırma’da Trafik Kazası Oldu

Bandırma ilçesinde bir trafik kazasında sürücü aracın altında kaldı. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla sürücüyü kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

