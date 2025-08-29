Haberler

Kerem Aktürkoğlu İstanbul’a Geliyor

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN İSTANBUL’A GELİŞİ

Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a ne zaman geleceği merak konusu olurken, taraftarlar oyuncunun uçuş bilgilerini ve takip kodunu Flightradar24 üzerinden araştırıyor. Hangi tarihte İstanbul’a gelecek ve uçak takip kodu ne? Spor basınında yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe ile Benfica arasında yürütülen görüşmeler sonucunda Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro garanti ücret ve 2,5 milyon euro bonus içeren bir anlaşma sağlandı.

VEDA VE YENİ TRANSFER

Milli futbolcu, bu sabah Benfica tesislerinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Antrenmana çıkmadan önce eşyalarını toplayan Kerem Aktürkoğlu, ayrılığını netleştirerek yeni sayfasına adım atmış oldu. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun en kısa zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor. İlk olarak Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra A Milli Takım’ın kampına katılacak. Kerem Aktürkoğlu’nun İstanbul’a gelişine dair uçuş bilgileri ve takip kodu henüz halka açıklanmadı.

ÖNEMLİ

Çorum’da Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Çorum'da bir vatandaş, yol kenarında bulduğu altınları yetkililere teslim etti. Emekli öğretmen, kaybettiği altınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21:30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takımın muhtemel 11'leri bekleniyor.

