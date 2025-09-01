Haberler

Kerem Aktürkoğlu İstanbul’a İndi

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’A İNDİ

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, gece saatlerinde İstanbul’a ulaşarak büyük bir heyecan yarattı. Özel bir uçakla Türkiye’ye gelen milli futbolcu, havalimanında sarı-lacivertli taraftarların coşkulu karşılamasıyla dikkat çekti. İlk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, eski takımı Galatasaray’a yönelik ifadeleriyle adeta ortalığı karıştırdı.

FUTBOLCU SÖZLERİYLE TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Kerem Aktürkoğlu, “Türkiye’nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluklar kazandırmak için geldim” diyerek Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ancak, bu sözler kısa sürede Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Aktürkoğlu’nun bu çıkışı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mütevellispor, Rıdvan Türküler ile anlaştı

Mütevellispor, Manisa 1. Amatör Küme'de yeni sezon için teknik direktör Rıdvan Türküler'i göreve getirdi ve sezon planlamalarını hayata geçirdi.
Haberler

Bursa’da Tehlikeli Tramvay Yolculuğu Şaşırttı

Bursa'da tramvayın arkasında oturan bir çocuk, tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi, kaza olmadan olay sona erdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.