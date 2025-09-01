Kerem Aktürkoğlu İstanbul’a İndi

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’A İNDİ

Fenerbahçe’nin Benfica’dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, gece saatlerinde İstanbul’a ulaşarak büyük bir heyecan yarattı. Özel bir uçakla Türkiye’ye gelen milli futbolcu, havalimanında sarı-lacivertli taraftarların coşkulu karşılamasıyla dikkat çekti. İlk açıklamasıyla dikkatleri üzerine çeken Aktürkoğlu, eski takımı Galatasaray’a yönelik ifadeleriyle adeta ortalığı karıştırdı.

FUTBOLCU SÖZLERİYLE TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Kerem Aktürkoğlu, “Türkiye’nin en büyük ve şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Buraya şampiyonluklar kazandırmak için geldim” diyerek Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ancak, bu sözler kısa sürede Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Aktürkoğlu’nun bu çıkışı, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.