Kerem Aktürkoğlu İzleniyor, Arsenal’ın Gündeminde

Kerem Aktürkoğlu’nun Yükselen Performansı

Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Porto’ya karşı alınan 4-1’lik galibiyetteki performansıyla Arsenal’ın ilgisini çekmeyi başardı. Bu galibiyet futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Öne Çıkan İsimler

Maçta Pavlidis’in hat-trick yapmasının yanı sıra Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü de asistleriyle öne çıktı. Özellikle Porto’da kiralık olarak forma giyen Fabio Vieira’yı izlemeye gelen Arsenal gözlemcileri, Kerem Aktürkoğlu’nun yeteneklerinden etkilendi. TBR Football’da yer alan bilgilere göre, Arsenal, Kerem’in Galatasaray’dan Benfica’ya transfer olduğu günden bu yana performansını dikkatle izliyor.

İlgiyi Artıran İstatistikler

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’de geçirdiği sezon boyunca önemli bir grafik çiziyor. Sezon başında Galatasaray’dan 12 milyon euroya Benfica’ya transfer olan futbolcu, bu dönem içerisinde takımıyla birlikte 42 maça çıkarken, 14 gol atıp 9 asist yapma başarısını gösterdi. Güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro olarak belirleniyor. Kerem’in Benfica ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar sürüyor.