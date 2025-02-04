Kerem Aktürkoğlu’na Bruma Transferi Şoku!

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DÜŞÜŞ DÖNEMİ

Benfica’da kariyerine hızlı bir başlangıç yapan Kerem Aktürkoğlu, son dönemlerde performansında düşüş yaşıyor. Sezon başında Galatasaray’dan Portekiz’in önde gelen kulübüne transfer olan genç oyuncu, ilk haftalarda gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti. Ancak, son zamanlarda skora katkı sağlamakta zorlanmasıyla birlikte, zaman zaman yedek soyunmaya başladı.

YENİ TRANSFER BRUMA

Kerem Aktürkoğlu’na gelen bir başka kötü haber ise, Benfica’nın kadrosuna Braga’dan Bruma’yı 6 milyon Euro karşılığında katması oldu. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray ve Fenerbahçe formalarını giymiş olan Portekizli futbolcu, Kerem gibi sol kanatta görev alıyor. Bu transfer ile Benfica’nın sol kanatta üç oyuncusu oldu.

BRUMA’NIN PERFORMANSI

Bu sezon Braga forması altında tüm kulvarlarda 31 karşılaşmaya çıkan Bruma, 12 gol atarken, dokuz asist yaparak toplamda 21 gole doğrudan katkı sağlamış durumda. Gerçekleştirdiği bu başarılı performans, Kerem Aktürkoğlu için rekabetin artacağı anlamına geliyor.