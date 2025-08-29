Kerem Aktürkoğlu’na Hakaret İçin Suç Duyurusu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NA YAPILAN HAKARETLER ÜZERİNE HUKUKİ ADIM

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etmesinin ardından, milli futbolcu sosyal medya üzerinden birçok hakaret içeren yorumu hedef oldu. Kerem Aktürkoğlu, maruz kaldığı bu olumsuz yorumlar karşısında harekete geçiyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Kerem’in avukatları, oyuncunun aile bireylerini, evliliğini ve özel hayatını hedef alan ahlaksız paylaşımlar yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacak.

KEREM’İN VEDA ANLARI VE GELİŞMELER

Milli futbolcu, bu sabah Benfica idmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 26 yaşındaki Kerem, Benfica’nın antrenmanı öncesinde eşyalarını topladı. Kısa bir süre içinde Türkiye’ye gelmesi beklenen Kerem’in önce Fenerbahçe’ye imza atması, ardından A Milli Takım’ın kadrosuna katılması öngörülüyor.