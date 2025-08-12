Haberler

Kerem Aktürkoğlu’na transfer engeli geldi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Benfica’dan transfer etmeyi planladığı Kerem Aktürkoğlu hakkında olumsuz bir gelişme yaşadı. Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi’nde Nice ile gerçekleşen 3. tur rövanş maçının 84. dakikasında milli futbolcuyu oyuna aldı. Bu durum, Kerem’in Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda UEFA kuralları gereği play-off turunda Benfica’ya karşı sahaya çıkamayacağı anlamına geliyor.

BENFICA’NIN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Milli oyuncunun kendilerine karşı mücadele etmesini istemeyen Benfica’nın, bu gelişme sonrası transfer izni verip vermeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na olan ilgisi, bu gelişmeler ışığında nasıl şekillenecek, futbol dünyasında dikkatle izleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zerzevan Kalesi’nde Gözlem Etkinliği Yapıldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, Perseid meteor yağmuru için gökyüzü gözlem etkinliği düzenlendi. Vatandaşlar, tarihi mekanın huzurunda doğa olayını izledi.
Haberler

Yahşihan’da Üç Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlüyü yakaladı ve cezaevine gönderdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.