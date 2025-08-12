Kerem Aktürkoğlu’na transfer engeli geldi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİNDE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Benfica’dan transfer etmeyi planladığı Kerem Aktürkoğlu hakkında olumsuz bir gelişme yaşadı. Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi’nde Nice ile gerçekleşen 3. tur rövanş maçının 84. dakikasında milli futbolcuyu oyuna aldı. Bu durum, Kerem’in Fenerbahçe’ye transfer olması durumunda UEFA kuralları gereği play-off turunda Benfica’ya karşı sahaya çıkamayacağı anlamına geliyor.

BENFICA’NIN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Milli oyuncunun kendilerine karşı mücadele etmesini istemeyen Benfica’nın, bu gelişme sonrası transfer izni verip vermeyeceği büyük bir merak konusu oldu. Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu’na olan ilgisi, bu gelişmeler ışığında nasıl şekillenecek, futbol dünyasında dikkatle izleniyor.