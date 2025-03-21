Kerem Aktürkoğlu’nun Omuz Şovu Portekiz’de Öne Çıktı

MAÇIN DETAYLARI

Türkiye, RAMS Park’ta oynanan UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlı ekibe zaferi getiren goller Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci tarafından atılırken, Oğuz Aydın’ın iki asisti maça damgasını vurdu. Ancak maçın yıldızları, Benfica forması giyen Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oldu. İkilinin sahada gösterdiği uyum ve katkı, Portekiz basınında oldukça geniş bir yankı buldu.

ÖNE ÇIKAN ANLAR

Maçın 17. dakikasında Orkun Kökçü, etkileyici bir vuruşla gol perdesini açarak Milli Takım’ı öne geçirdi. Fakat gecenin en çok konuşulan anı, 58. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun omuz hareketiyle attığı gol oldu. Kerem, topu ustaca kontrol ederek rakibini geçip fileleri havalandırdı ve skoru 2-1’e taşıdı. Ayrıca bir asist yaparak galibiyette kritik bir rol üstlendi. İrfan Can Kahveci’nin 87. dakikadaki golü ise sonucu kesinleştirdi: 3-1.

PORTEKİZ BASININDAN YORUMLAR

Kerem Aktürkoğlu’nun omuz hareketiyle attığı gol, Portekiz’de büyük bir olay yarattı. Benfica’nın Türk yıldızının “sihirli” performansı, basın organlarında manşetlere taşındı. A Bola, “Türkiye’nin galibiyetinde üç gole doğrudan etki eden Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün Benfica ortaklığı büyük rol oynadı” ifadesini kullandı. Orkun’un sarı kartla cezalı duruma düşmesini ise “Benfica’ya sevindirici haber” başlığıyla duyurdu.