Kerem Aktürkoğlu’nun Performansı Portekiz Basınında Gündem Oldu

MAÇIN DETAYLARI

Şampiyonlar Ligi’nde Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün formasını giydiği Benfica, deplasmanda Kenan Yıldız’ın takımı Juventus ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu sonradan oyuna dahil oldu ve Portekiz medyası çarpıcı yorumlar yaptı. Şampiyonlar Ligi’nin grup aşaması tamamlandı. Türkiye’den dikkatleri çeken bu mücadelede Juventus ile Benfica, İtalya’da mücadele etti. Juventus’ta Kenan Yıldız ve Benfica’da Orkun Kökçü, ilk 11’de sahaya çıktı. Kerem ise 72. dakikada Angel Di Maria’nın yerine oyuna girdi. Benfica, 16. dakikada Pavlidis ve 80. dakikada Orkun Kökçü’nün golleriyle maçı 2-0 kazanarak sahadan galip ayrıldı. Her iki ekip de bir üst tura yükselmek için play-off turuna katılacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN DURUMU

Benfica’ya katıldıktan sonra attığı gollerle dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, son zamanlarda performansında bir düşüş yaşıyor. Oynanan Portekiz Kupası 4. Tur’u, son 16 turu, lig kupası yarı finali ve lig kupası finalinin ardından Juventus maçıyla birlikte yedek kulübesinde yer aldı. Portekiz basınında Kerem Aktürkoğlu’nun durumu için şu ifadeler kullanıldı: “Bruno Lage sonunda bir şeyler yapmaya karar verdi. 71. dakikada, birkaç dakika gecikmiş olan Di Maria ve Schjelderup’u çıkararak Kerem Aktürkoğlu ve Leandro Barreiro’yu sahaya sürdü. Bu değişiklikler takımı daha iyi, daha taze ve daha ofansif hale getirdi. Douglas Luiz son bir tehlike yarattı ama 80. dakikada kontrol eden ve baskı yapmayan rakibe karşı idare eden Benfica’ydı.”

BENFİCA’NIN BAŞARISI VE GOLLER

“Kökçü’nün uzun ve estetik şutu gözler için bir ziyafet oldu ve durumu 2-0 yaptı. Aktürkoğlu topu ıskaladı ve herkesi yanıltmayı başardı. Ardından gol atmaya çok yaklaştı. Gerisi tarih oldu. Benfica, mükemmel bir şekilde play-off’lara yükseldi. Bruno Lage, Thiago Motta’nın üzerine gelen tüm baskıyı kaldırıyor.”