Kerem Aktürkoğlu Paylaşımlarını Kaldırdı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PAYLAŞIM DEĞİŞİKLİĞİ

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile olan bağlantılarını silmeye devam ediyor. Özellikle Galatasaray ile olan geçmişine ait paylaşımlarını kaldırmasının ardından, Fatih Terim ile olan paylaşımını da silmesi dikkat çekti.

TARAFTAR REAKSİYONLARI

Bu durum, özellikle Galatasaraylı futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Taraftarlar, Aktürkoğlu’nun bu kararını sert bir dille kınıyor. Diğer yandan, Fenerbahçe taraftarları ise oyuncunun bu tutumunu destekleyerek, yeni takımıyla olan bağını güçlendirmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor.

Ağustosta Açlık Sınırı 27 Bin Lira

Ağustos ayında yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 111 lira, yoksulluk sınırı ise 83 bin 310 lira olarak ortaya çıktı. Mutfak enflasyonu %2,64 artış göstermiştir.
Gözler Gazze’de, Boykot Çağrısı Var

İstanbul'daki Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen konferansta, Diyanet Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki insan hakları ihlalleri için ulusal ve uluslararası boykot çağrısı yaptı.

