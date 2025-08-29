Kerem Aktürkoğlu Paylaşımlarını Kaldırdı

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PAYLAŞIM DEĞİŞİKLİĞİ

Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray ile olan bağlantılarını silmeye devam ediyor. Özellikle Galatasaray ile olan geçmişine ait paylaşımlarını kaldırmasının ardından, Fatih Terim ile olan paylaşımını da silmesi dikkat çekti.

TARAFTAR REAKSİYONLARI

Bu durum, özellikle Galatasaraylı futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Taraftarlar, Aktürkoğlu’nun bu kararını sert bir dille kınıyor. Diğer yandan, Fenerbahçe taraftarları ise oyuncunun bu tutumunu destekleyerek, yeni takımıyla olan bağını güçlendirmesi gerektiğini düşündüğünü ifade ediyor.