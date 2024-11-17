“Kerem Aktürkoğlu Penaltı Kaçırdı, Gündem Oldu”

MAÇIN SONUCU GOLSÜZ BİTTİ

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup’un 5’inci haftasında Galler ile karşılaştı ve mücadele 0-0 berabere tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda oynanan bu zorlu karşılaşma, futbolseverler için heyecan dolu anlar sundu. Maçın en dikkat çekici anlarından biri, Kerem Aktürkoğlu’nun kaçırdığı penaltı oldu. Benfica’ya transfer olduğundan bu yana sergilediği etkili performansla dikkat çeken Kerem, maçtaki bu durumuyla Portekiz basınında geniş yer buldu.

KEREM’İN PENALTI KAÇIRMA ANI

Portekiz medyası, Kerem Aktürkoğlu’nun penaltı kaçırmasına vurgu yaptı. Record gazetesi, “Türkiye, Galler karşısında galibiyeti kazanabilirdi ama Benfica’nın oyuncusu penaltıyı kaçırdı. Takım arkadaşları Kerem’i teselli ederken, kendisi takımından ve Türk halkından özür diledi.” sözleriyle olayı aktardı. Bu durum, Kerem’in yaşadığı başarıların yanında, büyük bir hayal kırıklığı olarak öne çıktı.

DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

O Jogo, Kerem’in maç boyunca sergilediği çeşitli hücum hareketleriyle dikkatleri toplamayı başardığını vurguladı. Ancak, “Buna rağmen 88. dakikada penaltı kaçıran Kerem, maça damga vuran isim oldu.” ifadesiyle de durumun olumsuz yönünü ortaya koydu. Kerem’in oyunda etkili olmasına rağmen penaltı kaçırması, maçın gidişatını değiştiren bir an olarak kaydedildi.

EGEMENLİK FIRSATINI HEBA ETTİ

A Bola gazetesi ise, “Kerem Aktürkoğlu, Türkiye’nin Uluslar Ligi’ndeki egemenlik fırsatını heba etti. Benficalı oyuncu maçta baskı altında kaldı ve etkisizdi.” şeklinde Kerem’in performansını eleştiren bir yorumda bulundu. Bu yorum, Kerem’in potansiyelinin altında bir performans sergilediğini gözler önüne serdi.