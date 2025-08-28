Kerem Aktürkoğlu Veda Sinyali Verdi

KEREM AKTÜRKOĞLU’NDAN VEDA SİNYALİ

Portekizli futbol takımı Benfica, Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı başardı. Bu galibiyette önemli bir rol oynayan Kerem Aktürkoğlu, maç sonrasında soyunma odasında gerçekleştirdiği konuşmayla veda sinyalleri vermiş oldu. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, doping kontrolünden çıkan milli oyuncu, takım arkadaşlarına teşekkür ederek son dönemlerini birlikte geçirmenin kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

FENERBAHÇE’YE TRANSFER OLMASINA YAKINSA ÇIKTI

Aktürkoğlu, kısa bir süre içinde Fenerbahçe’ye transferinin olumlu sonuçlanacağına dair inancını dile getirdi. Benfica, daha önce 25 milyon euro altında oyuncusunu bırakmayacağını belirtmişti. Fenerbahçe, başlangıçta bu rakama çıkmaya istekliydi; ancak teklifini sonrasında 18 milyon euro seviyelerine indirmişti. Sarı-lacivertliler, daha sonra tekliflerini yeniden 25 milyon euro seviyesine yükseltti.