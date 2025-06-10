Kerem B.’nin Alkol Nedeniyle Ölümü

ALKOL SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Bebek’te, evinde alkol alan 58 yaşındaki Kerem Bostancıoğlu, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanede yapılan testte, Bostancıoğlu’nun kanında 1.24 promil alkol belirlendi. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bostancıoğlu’nun yan binada yaşayan 33 yaşındaki Moldovalı Ivan T.’den kaçak içki aldığını tespit etti. Ayrıca, Bostancıoğlu’nun bu içkileri, Fatih’te yaşayan halası 59 yaşındaki Moldovalı Tatiana Ç.’den temin ettiği öğrenildi. Evinin bulunduğu adreste yapılan arama neticesinde, Moldova’dan kaçak yollarla getirilen toplamda 7 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan hala ve yeğeni daha sonra mahkeme kararıyla serbest bırakıldı. Bostancıoğlu’nun son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

OLAYIN DETAYLARI

16 Mayıs Cuma günü saat 22.30 sıralarında Beşiktaş Bebek bölgesinde meydana geldi. Olaydan önce, Kerem Bostancıoğlu mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle sağlık ekipleri tarafından Ulus’taki özel bir hastaneye götürüldü. Yine yapılan tüm müdahalelere rağmen Bostancıoğlu hayatını kaybetti. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan görüşmelerden sonra Bostancıoğlu’nun hastaneye bilinci kapalı olarak giriş yaptığını ve kan değerlerinin ciddi şekilde kötü olduğunu belirledi.

SORUŞTURMA VE GÖRÜNTÜLER

Bostancıoğlu’nun eşi Refah Kolot B. (56), polisle yaptığı görüşmede eşinin sürekli alkol aldığını ancak hangi içkiyi kiminle ne zaman içtiğini bilmediğini söyleyerek evde bandrolsüz alkol bulunmadığını belirtti. Ertesi gün gelen test sonuçları, Bostancıoğlu’nun kanında metil alkol oranının 1.24 promil olduğunu ortaya koydu. Bununla birlikte yürütülen daha detaylı çalışmalarda Bostancıoğlu’nun en son sokaktaki bir tekel bayisine geldiği öğrenildi ve ilgili iş yerinin güvenlik kameraları incelendi.

KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Yapılan incelemeler sonunda Bostancıoğlu’nun, tekel bayiine geldiği, elinde alkol şişesi olduğu ve kasadaki kişiyle bir süre görüştüğü belirlendi. Kısa bir süre sonra geçtiği tekel bayiine tekrar dönen Bostancıoğlu, unuttuğu ekmeği alarak dışarıya çıktı. İş yerinde konuştuğu kasadaki kişi, Bostancıoğlu’nun kendisine Moldova’dan içki geldiğini söylediğini aktardı. Ayrıca, Bostancıoğlu’nun yan binada oturan Moldovalı bir kişinin de tekel bayiine gelip koli bandı aldığı ve kargo gönderileceğini beyan ettiği tespit edildi.

KAÇAK İÇKİ TEMİNİ

Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki sağlayan kişinin Ivan T. olduğunu belirledi. Ivan T., evine gelen polis ekiplerine kaçak içkileri kendisinin sağladığını itiraf etti. Ivan T.’nin halası Tatiana Ç.’den bu içkileri aldığı öğrenildi. Halanın Akşemsettin Mahallesi’ndeki evine düzenlenen baskında toplam 7 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Ivan T. ve halası, ele geçirilen içkilerle birlikte Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU

Burada alınan ifadelerin ardından hala ve yeğeni adli işlemler için mahkemeye sevk edildi. Savcılık, hala ve yeğeni hakkında ‘Kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet’ suçuyla tutuklama talebinde bulundu. Ancak, yapılan mahkeme değerlendirmesi sonucunda ikili serbest bırakıldı.