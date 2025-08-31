Kerem, Benfica’ya veda etti

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN VEDA MESAJI

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’in önde gelen takımlarından Benfica’dan Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu ve bu süreçte Benfica’ya duygusal bir veda mesajı paylaştı. Milli futbolcu, Benfica’nın taraftarlarına, teknik ekip üyelerine ve Başkan Rui Costa’ya teşekkür etti.

TEŞEKKÜR VE ANILAR

Aktürkoğlu, “Sevgili Benfica taraftarları, ne yazık ki veda zamanı geldi. Unutulmaz, harika anılarla dolu bir yılın ardından bu yolculuğun bir parçası olan herkese birkaç söz söylemek istiyorum.” diyerek duygularını dile getirdi. Ardından takım arkadaşlarına, teknik direktör Bruno Lage’ye ve kulüpteki tüm çalışanlara içtenlikle teşekkür etti.

TARAFTARA ÖZEL MESAJ

“Özel bir teşekkür de ilk günden son güne kadar bana destek olmayı hiç bırakmayan harika taraftarımıza ediyorum.” diyen Kerem, Benfica’nın stadyumundaki ilk maçının anısını unutamayacağını belirtti. “Sahadan çıkarken tüm stadyumun ayağa kalkıp beni alkışladığı anı asla unutmayacağım. O an sonsuza kadar kalbimde olacak.” şeklinde ekledi.

Kulübün hayatında her zaman özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, Avrupa’daki ilk deneyiminde aldığı destek için minnettar olduğunu ifade etti. “Size hak ettiğiniz şampiyonluk unvanını kazandıramadığım için üzüntüyle veda ediyorum ancak bu harika takımın ve taraftarlarımızın bu sezon şampiyonluğu kazanacağına yürekten inanıyorum.” dedi.

Bu süreçte, “Ben de artık gerçek bir Benfica taraftarı olarak, sizi her zaman desteklemeye devam edeceğim.” ifadesiyle veda eden Aktürkoğlu, Başkan Rui Costa’ya yönelik teşekkürünü son olarak dile getirdi: “Benim için yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim.”