Kerem Bürsin, Aileyi Güven Olarak Tanımladı

GENÇLİK YILLARINDA ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELDİ

Kerem Bürsin, oyunculuk kariyerine başlamadan önce zor bir süreçten geçtiğini paylaştı. Küresel çapta ilgi gören bir programda konuk olarak, gençlik yıllarında Amerika’da şoförlük yaptığını ve bu deneyimin hayatında önemli bir yeri olduğunu dile getirdi. Kadınlarla olan dostluklarına da değinen Bürsin, “Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir” diyerek dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Kariyerine başlamadan önce uzun süre iş aradığını belirten Bürsin, Los Angeles’taki ilk işinin bir sosyal medya ajansında olduğunu anlattı. “Instagram yoktu o zamanlar. Annelerin blog yazdığı bir dönemdi. Ben de fenomen annelere toplu e-postalar atarak markalara ulaşmaya çalışıyordum” ifadeleriyle dönemin zorluğunu aktardı. Boston’da üniversite eğitimini tamamlayan Bürsin, mezuniyet töreninde hipoglisemi nedeniyle bayıldığını ve çenesini kırdığını da ifade etti.

Oyunculuk öncesinde çeşitli işlerde çalışan Bürsin, o dönemi şöyle anlattı: “Şoförlük yaptım, spor salonunda çalıştım, antrenörlük yaptım. İlk ücretli işim bir fast food reklamıydı. Bir sandviçten ısırık aldım ve bin dolar kazandım. Babama anlatırken inanılmaz heyecanlıydım.”

Kadın-erkek dostluğu hakkında net bir görüş taşıyan oyuncu, toplumsal önyargılara karşı çıkarak, “Hayatım boyunca kadınlarla çok iyi arkadaşlıklarım oldu. Cinsellik olmadan da güçlü bağlar kurulabilir. Bunun aksini düşünmek bana mağara adamı zihniyeti gibi geliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, ailesinden uzak geçen yıllara rağmen duygusal bağlarını kaybetmediğini vurguladı ve aile kavramını “Aile, kan bağı değil; güven ve yakınlıktır. Seçilmiş aile kavramına da inanıyorum” sözleriyle tanımladı.