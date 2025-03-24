Kerem Bürsin İmaj Değişikliğiyle Şaşırttı

KEREM BÜRSİN’İN İLİŞKİ HAYATI VE SON GELİŞMELER

‘Güneşi Beklerken’ dizisinde gösterdiği performansla tanınan Kerem Bürsin, hem oyunculuk dünyasında hem de özel hayatında sıkça gündem oluyor. Daha önce Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi oyuncularla aşk yaşamış olan Bürsin’in kalbi bir süredir boş kalmıştı. Ancak geçtiğimiz aylarda Sabancı ailesinin torunu Melisa Tapan ile bir ilişkiye başladığı öğrenildi. Aramızda Kalmasın programında “Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum” şeklinde düşüncelerini paylaşan Bürsin, bu süreçte ilişkilerini gizli tutmayı tercih etti.

ANI AYRILIK VE İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Geçtiğimiz haftalarda ani bir ayrılık kararı alan ikili, ilişkilerini sonlandırdı. Ayrılığın ardından bir projeyle yurtdışına giden Bürsin, kendisine yeni bir imaj oluşturma kararı aldı. Son olarak yurtdışında gerçekleştirdiği projede, uzun ve dalgalı saçlarından vazgeçerek saçlarını kazıttı ve tamamen farklı bir görünüme büründü.

Kerem Bürsin’in yeni tarzı sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Hayranları, yeni görünümüne özellikle farklı yorumlar yapıyor. Bazıları “Yakışıklılık evrim geçirdi!”, “Eski saçlarını geri getir!” yorumlarını yaparken, kimi takipçileri de “Kerem her haliyle karizmatik” şeklinde desteklerini belirtti.