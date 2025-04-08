Kerem Bürsin’in Yeni İmajı Şaşırttı

KEREM BÜRSİN’İN AŞK HAYATI VE YENİ İMAJI

Kanal D’de yayınlanan ‘Güneşi Beklerken’ dizisi ile adını duyuran Kerem Bürsin, aşk hayatı ve oyunculuk kariyeri ile dikkat çekiyor. Daha önce Hande Erçel ve Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerle ilişki yaşayan Bürsin, uzun bir süre kalbinin boş olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz aylarda, Sabancıların torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu öğrenilen Bürsin, Aramızda Kalmasın programında yaptığı açıklamada, “Güzel gidiyor, normal bir ilişki. Mutluyuz, ben mutluyum. Daha fazla ne diyebilirim onu da bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrılık ve Radikal Karar

Çift, gözlerden uzak bir ilişki sürerken, birden bire ani bir ayrılık kararı alarak herkesin şaşırmasına neden oldu. Ayrılığı takip eden günlerde, Bürsin bir proje için yurt dışına çıkınca radikal bir karar alarak saç ekimi yaptırdığı öne sürüldü. Kerem Bürsin’in geçtiğimiz aylarda hayranı tarafından görüntülendiği bir an, saçlarını kazıttığı anları da içermekteydi.

Yeni Görünümü ve Sebepleri

Yeni imajı ile dikkat çekmeyi başaran ünlü oyuncunun bu değişiminin nedenleri, Elle Arabia dergisine verdiği röportaj ile ortaya çıktı. Bürsin’in yeni saç ektirdiği bilgisi, bu durumun nedenini daha net hale getirdi.