Kerem Demirbay, Galatasaray’la zorlu maç bekliyor

KEREM DEMİRBAY’DAN GALATASARAY MAÇI DEĞERLENDİRMESİ

Eyüpspor’un formasını giyen Kerem Demirbay, TRT Spor’a verdiği röportajda takımın performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. 32 yaşındaki futbolcu, “Hafta hafta daha iyi oluyoruz” diyerek takımın gelişiminden memnuniyetini dile getirdi. Lig mücadelesi kapsamında hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçı hakkında, “Ben bunu her zaman söylerim ve bende geri vites yok. Eski kulübüm, en büyüğüne karşı oynayacağız. Seviniyorum o maç geldiği için, erken de geldi” ifadelerini kullandı.

ZOR BİR MAÇ OLACAK

Kerem, Galatasaray ile oynayacakları maçtan duyduğu heyecanı aktararak, “Mutluyum, daha iki günümüz var. Orada çalışan insanları görünce mutlu oluyorum. Umarım kazasız-belasız bir maç olur. Türkiye’nin en büyüğü, şampiyon geliyor. Zor bir maç olacak. İyi oyuncuları var, kaliteli bir takım. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Sahada saklanmak istemiyoruz. Futbolda inandığın ve güvendiğin zaman her şey olabilir. Futbol oynamak istiyoruz ve inşallah iyi olur” dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Galatasaray’ın yeni transferi İlkay Gündoğan hakkında da konuşan Kerem, “İlkay ağabey farklı, benim küçüklüğümü bilir. İlkay ağabeyi anlatmak benim haddim değil açıkçası. Manchester City’de oynamış, Dortmund’da şampiyon olmuş, Barcelona’ya gitmiş, sonra City’ye dönmüş, Galatasaray’a gelmiş. Yaptıkları ortada. Çok severim. Delikanlı, çok efendi. Tam ağabey. G..ü başı oynayan birisi değil. Bunu insanlar da çok hızlı anlayacaktır. Tam bir lider aldı Galatasaray. İyi ki geldi Türkiye’ye. Türkiye futbolu için de güzel bir şey. Onun için burada olduğu için mutluyum. Seviyorum İlkay ağabeyi” ifadelerini kullandı.