Kerem Demirbay’ın Ayrılma Talebi Ortaya Çıktı

GALATASARAY TRANSFER ÇALIŞMALARI

Süper Lig’de lider durumda bulunan Galatasaray, Ocak ayı transfer dönemindeki hazırlıklarını sürdürmekle beraber, sürpriz bir ayrılık iddiasıyla sarsıldı. Sarı-kırmızılı ekipteki tecrübeli oyuncunun kulüpten ayrılmak istediği yönündeki haber, günün en çok tartışılan konularından biri haline geldi. 31 puanla ligin zirvesine yerleşen Galatasaray, milli aranın ardından Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Ayrıca, Avrupa Ligi’nde AZ Alkmaar’a karşı önemli bir maç oynayacak.

KEREM DEMİRBAŞ’IN AYRILIK TALEBİ

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon transfer olan 31 yaşındaki Kerem Demirbay, forma şansı bulamadığı için mutsuz. Bu sezon Süper Lig’de yalnızca üç karşılaşmada ilk 11’de yer alan tecrübeli orta saha oyuncusu, sıkça yedek kalması nedeniyle rahatsız. Gabriel Sara’nın formayı kapması, “Dayı” lakaplı futbolcunun düzenli oynamama konusundaki isteksizliğini artırıyor. Geçtiğimiz sezon da benzer durumu yaşayan Demirbay’ın ayrılma isteğini teknik direktör Okan Buruk’a ilettiği iddia ediliyor. 31 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’da milli maç arasından sonra da yeterli süre bulamazsa, ayrılma düşüncesine sıcak bakıyor.

BUNDESLIGA’DAN TEKLİFLER

Almanya’da doğan Demirbay’ın, Bundesliga’dan gelen teklifleri dikkate alabileceği öğrenildi. Werder Bremen’in tecrübeli orta saha ile yakından ilgilendiği belirtiliyor. Geçmişte Arap kulüplerinden gelen teklifler karşısında kapıları kapatan Kerem Demirbay’ın, bu kez yeni opsiyonları değerlendirme kararına vardığı ifade ediliyor.