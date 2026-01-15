Kerem Demirbay Kasımpaşa ile 3.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

kerem-demirbay-kasimpasa-ile-3-5-yillik-sozlesme-imzaladi

Kerem Demirbay İstanbul’daki kariyerine devam ediyor. Süper Lig kulüplerinden Kasımpaşa, Eyüpspor ile yollarını ayıran Kerem Demirbay’ı kadrosuna kattı.

KASIMPAŞA TRANSFERİ DUYURDU

Emre Belözoğlu yönetiminde kadrosunu güçlendiren Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci ve Kamil Ahmet Çörekçi’nin ardından Kerem Demirbay ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Kasımpaşamıza hoş geldin, Kerem Demirbay!” mesajını yayınlayarak transferi resmen duyurdu.

BU SEZON PERFORMANSI

1993 doğumlu olan Kerem Demirbay, Eyüpspor formasıyla bu sezon 16 maçta ilk 11’de sahaya çıktı. Ayrıca, Demirbay’ın 2023 yılında Bayer Leverkusen’den Galatasaray’a 3.7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu biliniyor. Sarı-kırmızılı takımda 76 resmi maçta 7 gol ve 10 asistlik bir performans sergilemişti.

