Kerem Demirbay Samsunspor Transfer İddiaları

KEREM DEMİRBAY’IN SAMSUNSPOR İLGİSİ

Galatasaray’da son zamanlarda forma bulmakta zorluk yaşayan Kerem Demirbay’ın adı Samsunspor ile sıkça anılıyor. Karadeniz kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım, deneyimli orta sahayı takımda görmek istediklerini belirttikten sonra, 31 yaşındaki futbolcunun da transfer ihtimalini düşündüğü iddiaları gündeme geldi.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Samsunspor’un ilgisine olumsuz yanıt vermeyen Kerem Demirbay, sezonun sonunda geleceğini değerlendireceğini ifade etti. Daha fazla oynama fırsatı bulabileceği bir takıma geçmeye sıcak baktığı belirtilen futbolcunun, kariyerine düzenli forma şansı bulabileceği bir ekipte devam etmek istediği vurgulanıyor.

Eğer Kerem Demirbay, Samsunspor’a transfer olma kararını alırsa, Galatasaray yönetiminin bu transfere onay vereceği gelen bilgiler arasında. Kerem Demirbay, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta toplam 909 dakika sahada yer aldı. 3 asistlik skor katkısı sağlayan orta saha oyuncusu, son haftalarda Okan Buruk’un ilk 11 tercihlerinde yer bulmakta zorluk çekiyor. Sezon sonunda Galatasaray ile yollarını ayırıp Samsunspor’a transfer olup olmayacağı futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.