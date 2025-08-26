Kerem, Fenerbahçe’ye transfer mesajı verdi

FENERBAHÇE TRANSFER GÜNDEMİNDE KEREM AKTÜRKBOĞLU

Portekiz kulübü Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer radarında yer alıyor. Sarı-lacivertlilere ilettiği mesajda, “Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamaya geleceğim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Kerem’in Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve isteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

TRANSFER İÇİN HAZIRLIK SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun duruşu nedeniyle Benfica’dan herhangi bir indirim talep etmiyor. Aktif olarak 22.5 milyon euroluk teklif geçerliliğini koruyor. Kulüp başkanı Ali Koç ve yöneticisi Hakan Safi, milli oyuncuyu perşembe günü İstanbul’a getirmek üzere Lizbon’da maç sonrası kalmayı planlıyor. Ancak, Benfica yönetimi son anda fiyat artırmadığı sürece bu transferin gerçekleşmesi hedefleniyor.