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Kerem, Gazze’ye Dikkat Çekti

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, İsrail’in Filistin’deki zulmüne kayıtsız kalmıyor. Kerem, Instagram hesabı üzerinden Gazze ile ilgili dikkat çekici bir paylaşım yaptı. 26 yaşındaki futbolcunun paylaşımında, “Gazze’de zulüm Arş’a dayandı” ifadeleri yer alıyor.

Sezon başında Galatasaray’dan 12 milyon euro karşılığında Benfica’ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda toplamda 42 maç oynadı. Kerem, bu karşılaşmalarda 14 gol atıp 9 asist yapıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcunun, Portekiz temsilcisiyle 2029 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

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