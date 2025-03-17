Kerem Görsev ve Zeynep Özyılmazel’in Evlilik Planları

KEREM GÖRSEV VE ZEYNEP ÖZYILMAZEL’İN EVLİLİK KARARI

Ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel hakkında evlilikle ilgili çıkan iddialar, magazin dünyasında büyük bir etki yarattı. Çiftin nişanlandığı ve 2025 yaz aylarında evlenmeyi planladığına dair haberler, hayranları ve sevenlerini oldukça heyecanlandırdı. Bu gelişmelerle birlikte düğün tarihine ve organizasyon detaylarına dair merak duygusu arttı. Peki, Kerem Görsev ile Zeynep Özyılmazel gerçekten evleniyor mu, düğün tarihi ne zaman? İşte bu merak edilen birliktelik hakkında tüm detaylar…

NİŞAN VE DÜĞÜN İÇİN PLANLAR

Haberlere göre, ünlü caz piyanisti Kerem Görsev ve sanatçı Zeynep Özyılmazel, evlilik kararlarını resmen açıkladı. Nişanlanan çiftin, 2025 yazında dünyaevine gireceği bilgisi öğrenildi. Görsev, “Yazın düğün yapacağız, Zeynep organizasyonu üstlendi. Küçük bir tören olacak, sonrasında İstanbul’a döneceğiz” ifadelerini kullandı. Evlilik haberinin ardından aralarındaki yaş farkı üzerine çok fazla yorum alındığını belirten ünlü çift, “Bu tür şeyleri kafaya takmam, Zeynep yaşını başını almış bir birey, kendi kararlarını veriyor” diyerek yaş farkının kendileri için önemsiz olduğunu ifade etti. 64 yaşındaki Kerem Görsev ile 47 yaşındaki Zeynep Özyılmazel arasında 17 yaş fark bulunuyor.