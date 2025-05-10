Kerem’in Golü Yeterli Olmadı!

PORTO RİKAYI SARAN DERBİ HEYECANI

Portekiz Süper Ligi’nin 33. haftasında tüm gözler Estadio da Luz’a çevrildi. Şampiyonluk yarışını etkileyen Benfica ve Sporting Lizbon derbisi, taraftarları ekran başına kilitledi. Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu’nun harika golü maça damga vursa da, sonuç 1-1 olarak kalınca şampiyonluk düğümü hâlâ çözülmemiş durumda. Şimdi Portekiz genelinde son hafta merakla bekleniyor!

DERBİDE GOL DÜELLOSU: TRİNCAO VE KEREM

Maç, Sporting’in yıldız oyuncusu Francisco Trincao’nun 4. dakikada kaydettiği golle etkileyici bir başlangıç yaptı. Bu erken gol, Benfica taraftarlarını derin bir sessizliğe gömerken, ev sahibi ekip mücadeleyi bırakmadı. 63. dakikada sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturarak tribünleri coşturdu! Kerem’in golü, yalnızca eşitliği sağlamakla kalmadı, aynı zamanda Benfica’nın şampiyonluk umutlarını yeniden canlandırdı.

ÜST DÜZEY MİLLİ YILDIZLAR: KEREM VE ORKUN

Benfica forması giyen iki milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11’de başlayarak sahada yer aldı. Kerem, 84 dakika boyunca sahanın her tarafında mücadele etti ve kaydettiği golle taraftarları sevindirdi. Orkun Kökçü ise 90 dakikada orta sahada adeta maestro görevini üstlenerek takımına kilit paslar sundu. Türk futbolseverler, bu ikilinin performansıyla büyük bir gurur hissetti!