Kerem’in Lüks Evi Çok Konuşuldu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN YENİ EVİ GÜNDEM OLDU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin, Benfica’dan transfer ettiği eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla dikkat çekiyor. Milli futbolcunun, “İstanbul’daki yeni evi” notuyla sosyal medya üzerinden paylaştığı lüks evin görüntüleri büyük ilgi uyandırdı.

LÜKS DETAYLAR TARAFTARLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Lüks özellikleriyle dikkat çeken ev, kısa zaman içinde binlerce beğeni aldı. Taraftarlar, Kerem’in paylaşımına çok sayıda yorum yaparken, bazıları futbolcunun yeni yaşamını kutladı. Diğer taraftan ise transfer sürecinde yaşanan tartışmalar geri planda kalmadı. Aktürkoğlu, transferinin ardından yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de yeni eviyle gündemin üst sıralarına yükseldi.