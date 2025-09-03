Haberler

Kerem’in Lüks Evi Çok Konuşuldu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN YENİ EVİ GÜNDEM OLDU

Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin, Benfica’dan transfer ettiği eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, bu kez saha dışındaki bir olayla dikkat çekiyor. Milli futbolcunun, “İstanbul’daki yeni evi” notuyla sosyal medya üzerinden paylaştığı lüks evin görüntüleri büyük ilgi uyandırdı.

LÜKS DETAYLAR TARAFTARLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Lüks özellikleriyle dikkat çeken ev, kısa zaman içinde binlerce beğeni aldı. Taraftarlar, Kerem’in paylaşımına çok sayıda yorum yaparken, bazıları futbolcunun yeni yaşamını kutladı. Diğer taraftan ise transfer sürecinde yaşanan tartışmalar geri planda kalmadı. Aktürkoğlu, transferinin ardından yaptığı açıklamalarla Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi de yeni eviyle gündemin üst sıralarına yükseldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Kardeniz Kılıç, düğününü kutladı

Survivor'ın tanınmış ismi Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da nişanlandığı Mahir Bektaş ile İzmir'de görkemli bir düğün yaptı. Arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da mutluluğunu paylaştı.
Haberler

Kilauea Yanardağı Patlıyor, Risk Yok

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda dün 32. kez patlama gerçekleşti, lavlar zirve kraterinden 100 metre yüksekliğe ulaştı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.