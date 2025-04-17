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Kerem Kamal, Manisa’da Coşkuyla Karşılandı

KEREM KAMAL’IN COŞKUYLA KARŞILANMASI

Slovakya’da gerçekleşen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 63 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal, memleketi Manisa’da büyük bir sevgiyle karşılandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şube müdürleri, sporcular, antrenörler ve pek çok vatandaş, Kamal’ı görkemli bir şekilde ağırladı. Bu sıcak karşılama, Kamal’ı oldukça duygulandırdı. “Bugün burada gördüğüm ilgi ve sevgi, bana ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığımı bir kez daha hatırlattı. Özellikle Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk’e, bugüne kadar bana verdikleri destekler, inançları ve yanımda olduklarını her fırsatta hissettirdikleri için yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

İL MÜDÜRÜ’NÜN DESTEKLEYİCİ SÖZLERİ

İl Müdürü Yunus Öztürk, Kerem Kamal’ı tebrik ederek, “Kerem kardeşimiz, azmiyle, disipliniyle ve ülkesine olan bağlılığıyla bizlere bir kez daha büyük bir gurur yaşattı. Her geçen gün üzerine koyarak ilerleyen, kendini geliştirmekten asla vazgeçmeyen örnek bir sporcu profili çiziyor. Manisa’mızın yetiştirdiği bu kıymetli değer, sadece aldığı madalyalarla değil, duruşuyla, karakteriyle ve gençlere verdiği ilhamla da gönüllerimizin şampiyonu olmayı başarıyor.” dedi. Ardından, Kamal için araç ve motosikletlerden oluşan bir konvoyla şehrin içinde tur düzenlendi.

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