Haberler

Kerem Kazaz, Başarılı Hazırlık Sınavı Geçti

KEREM KAZAZ’DAN BAŞARILI HAZIRLIK

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (JWRC) ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi öncesinde son hazırlık sınavını başarıyla tamamladı. Bu yıl 12. kez düzenlenen ve toplamda 5 yarıştan oluşan JWRC’nin ikinci ayağı 15 – 18 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de gerçekleşecek.

ABOBOREIRA RALLİSİ’NDE YÜKSEK PERFORMANS

JWRC yarışlarına yönelik hazırlıkların olduğu Portekiz’de düzenlenen Aboboreira Rallisi’nde Team Petrol Ofisi pilotu olan milli sporcu Kerem Kazaz, Rally3 sınıfında 2’nci olarak, genel klasmanda ise 10’uncu sırada yer aldı. Aynı zamanda Past Fiesta Rally3 Iberia kupasının galibi olmayı başardı. Amarante bölgesinde yer alan ve 10 etaptan oluşan iki gün süren ralliye Kazaz’ın JWRC’deki rakipleri de katıldı.

RALLİDEKİ DİĞER YARIŞÇILAR

İsveç Rallisi galibi olan Avustralyalı pilot Tailor Gill, bu rallide kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Ayrıca, İsveç Rallisi üçüncüsü ve şampiyonanın tecrübeli pilotu Eamon Kelly, yarışı Kazaz’ın önünde lider olarak bitirdi. Yağışlı hava koşulları nedeniyle kaygan bir zemin üzerinde gerçekleştirilen ralliye rağmen, Team Petrol Ofisi ekibi sergilediği başarılı performansla 15 – 18 Mayıs’ta yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nın (JWRC) ikinci ayağında da iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Yolcu Otobüsü Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinde park halindeki bir şehirler arası otobüs yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Haberler

Leyla Ş. Bıçakla Yaralandı, Hastaneye Gitti

Burdur'da 20 yaşındaki Leyla Ş., sokakta bıçakla karın bölgesinden yaralı bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın için polis soruşturma başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.