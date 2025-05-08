Kerem Kazaz, Başarılı Hazırlık Sınavı Geçti

KEREM KAZAZ’DAN BAŞARILI HAZIRLIK

Türkiye’nin en genç ralli şampiyonu Kerem Kazaz, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın (JWRC) ikinci ayağı olan Portekiz Rallisi öncesinde son hazırlık sınavını başarıyla tamamladı. Bu yıl 12. kez düzenlenen ve toplamda 5 yarıştan oluşan JWRC’nin ikinci ayağı 15 – 18 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de gerçekleşecek.

ABOBOREIRA RALLİSİ’NDE YÜKSEK PERFORMANS

JWRC yarışlarına yönelik hazırlıkların olduğu Portekiz’de düzenlenen Aboboreira Rallisi’nde Team Petrol Ofisi pilotu olan milli sporcu Kerem Kazaz, Rally3 sınıfında 2’nci olarak, genel klasmanda ise 10’uncu sırada yer aldı. Aynı zamanda Past Fiesta Rally3 Iberia kupasının galibi olmayı başardı. Amarante bölgesinde yer alan ve 10 etaptan oluşan iki gün süren ralliye Kazaz’ın JWRC’deki rakipleri de katıldı.

RALLİDEKİ DİĞER YARIŞÇILAR

İsveç Rallisi galibi olan Avustralyalı pilot Tailor Gill, bu rallide kaza yaparak yarışı tamamlayamadı. Ayrıca, İsveç Rallisi üçüncüsü ve şampiyonanın tecrübeli pilotu Eamon Kelly, yarışı Kazaz’ın önünde lider olarak bitirdi. Yağışlı hava koşulları nedeniyle kaygan bir zemin üzerinde gerçekleştirilen ralliye rağmen, Team Petrol Ofisi ekibi sergilediği başarılı performansla 15 – 18 Mayıs’ta yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası’nın (JWRC) ikinci ayağında da iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.