Kerem ve Orkun’un Eğlenceli Testi!

PORTUGAL LİGİ’NDE EĞLENCELİ ANLAR

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da mücadele eden milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kamera önünde birbirlerini test etti. İkili, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

SOHBETLERİ SOSYAL MEDYA’DA GÜNDEM OLDU

Soru – cevap formatında karşı karşıya gelen aktörler, birbirlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarma fırsatı buldu. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.