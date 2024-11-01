More
Spor

Kerem ve Orkun’un Eğlenceli Testi!

kerem-ve-orkun-un-eglenceli-testi

PORTUGAL LİGİ’NDE EĞLENCELİ ANLAR

Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da mücadele eden milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kamera önünde birbirlerini test etti. İkili, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

SOHBETLERİ SOSYAL MEDYA’DA GÜNDEM OLDU

Soru – cevap formatında karşı karşıya gelen aktörler, birbirlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarma fırsatı buldu. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yapay Zeka Kullanımında Yeni Adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün yapay zekanın etkin kullanımını desteklediğini ve verimliliği artıracağını vurguladı.
Manşet

Gaziantep FK: ‘İlk Yarıda Maçı Alabilirdik’

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maç sonrası, güçlü rakibe karşı gösterdikleri çabanın önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.