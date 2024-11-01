Kerem ve Orkun’un Eğlenceli Testi!

PORTUGAL LİGİ’NDE EĞLENCELİ ANLAR
Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica’da mücadele eden milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, kamera önünde birbirlerini test etti. İkili, kulübün resmi internet sitesinde yayımlanan videoda eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.
SOHBETLERİ SOSYAL MEDYA’DA GÜNDEM OLDU
Soru – cevap formatında karşı karşıya gelen aktörler, birbirlerinin bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarma fırsatı buldu. Bu eğlenceli anlar, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı uyandırdı.