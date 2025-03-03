Kerem Yavaş: “Galibiyet İçin Gelmiştik, Üzgünüz”

KEREM YAVAŞ’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Eyüpspor’un yardımcı antrenörü Kerem Yavaş, Gaziantep FK’ya karşı oynanan maç sonrası yaptığı açıklamada, “Buraya iyi bir oyunla galibiyet için gelmiştik, kaybettiğimiz için üzgünüz” ifadelerini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Eyüpspor, konuk olduğu Gaziantep Futbol Kulübü’ne 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında Yavaş, son üç haftada beklenmedik sonuçlar aldıklarını ve bunu düzeltmek adına iyi bir oyun oynamaya çalıştıklarını dile getirdi. “Buraya iyi bir oyunla galip gelmek için geldik. Maça da böyle başladık” diyen Yavaş, ilk 15 dakikada her iki takımın savunmada açıklar verdiğini kaydetti.

MAÇIN DENGEYE GELEN PERİYODU

Mücadelenin ilk yarısının son 30 dakikasında oyunun dengelendiğini belirten Yavaş, ikinci yarının da dengeli başladığını, fakat duran top sonucunda geriye düştüklerini aktardı. “Sonra 3 oyuncu değişikliği yaptık. Risk alarak bu değişiklikleri yaptık ve sonrasında da golü bulduk” şeklinde konuşan Yavaş, öne geçecek pozisyonları da bulduklarını ancak değerlendiremediklerini vurguladı. Gaziantep takımının savunmada iyi bir direnç gösterdiğini belirterek rakiplerini tebrik etti. Ayrıca, “Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz” dedi.

HAKEM PERFORMANSINA ELEŞTİRİ

Maçta hakem performansı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kerem Yavaş, iki takım için düşük bir performans ortaya koyulduğunu ifade etti. “Bugün iki takım adına da düşük kalibrede bir hakem performansı vardı” diyen Yavaş, “Bu sadece bizim için değil Gaziantep ekibi için de kötü bir hakem performansı oldu” diye ekledi. Yavaş, özellikle yedikleri ilk golde basit bir faul kararı verildiğini ve kendi kullandıkları frikikte de faul olduğunu düşündüğünü belirtti. Son olarak, “Hakem performansının iyi olmadığını düşünüyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.